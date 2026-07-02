Woodstock der Blasmusik: Oimara mit BandeJetzt kostenlos streamen
Woodstock der Blasmusik
Folge vom 02.07.2026: Woodstock der Blasmusik: Oimara mit Bande
88 Min.Folge vom 02.07.2026
Mit "Wackelkontakt" landete Oimara einen großen Hit. Als moderner Gstanzler, bayerischer Rockstar und Liedermacher bewegt sich Hafner Beni mühelos zwischen den Genres. Aufgewachsen auf der Hafner-Alm, wurde sein musikalisches Talent früh in Live-Sessions gefördert. Sein Stil verbindet entspannte Gitarrensounds mit treibenden Beats und Wortspielen voller Witz und Verschmitztheit. Getragen von der Energie des Publikums greift er Themen aus Alltag und Weltgeschehen auf.
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