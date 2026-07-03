Woodstock der Blasmusik: Stubete GängJetzt kostenlos streamen
Woodstock der Blasmusik
Folge vom 03.07.2026: Woodstock der Blasmusik: Stubete Gäng
81 Min.Folge vom 03.07.2026
Mit ihrem Mix aus traditionellen Klängen und modernen Beats begeistern die Brüder Aurel und Moritz Hassler gemeinsam mit Vater Hans und Onkel Claudio seit 2019 ein breites Publikum. Akkordeon und Kontrabass bleiben zentral, ergänzt durch zeitgemäße Sounds. So entsteht eine zeitgemäße Neuinterpretation gelebter Musiktradition.
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Copyrights:© Season 1: ORF 3