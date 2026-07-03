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Woodstock der Blasmusik

Woodstock der Blasmusik: Stubete Gäng

ORF IIIFolge vom 03.07.2026
Woodstock der Blasmusik: Stubete Gäng

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Woodstock der Blasmusik

Folge vom 03.07.2026: Woodstock der Blasmusik: Stubete Gäng

81 Min.Folge vom 03.07.2026

Mit ihrem Mix aus traditionellen Klängen und modernen Beats begeistern die Brüder Aurel und Moritz Hassler gemeinsam mit Vater Hans und Onkel Claudio seit 2019 ein breites Publikum. Akkordeon und Kontrabass bleiben zentral, ergänzt durch zeitgemäße Sounds. So entsteht eine zeitgemäße Neuinterpretation gelebter Musiktradition.

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