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Woodstock der Blasmusik

Highlights vom Woodstock der Blasmusik: Gesamtspiel - Die Highlights 2026

ORF IIIFolge vom 04.07.2026
Highlights vom Woodstock der Blasmusik: Gesamtspiel - Die Highlights 2026

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Woodstock der Blasmusik

Folge vom 04.07.2026: Highlights vom Woodstock der Blasmusik: Gesamtspiel - Die Highlights 2026

40 Min.Folge vom 04.07.2026

Was als Idee eines gemeinsamen Sounderlebnisses begann, begeistert heute bis zu 20.000 Musikerinnen und Musiker. Ob "Von Freund zu Freund" oder "Ein Kompliment", ob Klarinette oder Triangel – beim Gesamtspiel versammelt sich das ganze Festival vor der Main Stage, um gemeinschaftlich genau das hochleben zu lassen, wofür "Woodstock der Blasmusik" seit mehr als zehn Jahren steht: "Love, Peace & Blasmusik". Bildquelle: ORF

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