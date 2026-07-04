Highlights vom Woodstock der Blasmusik: Gesamtspiel - Die Highlights 2026Jetzt kostenlos streamen
Woodstock der Blasmusik
Folge vom 04.07.2026: Highlights vom Woodstock der Blasmusik: Gesamtspiel - Die Highlights 2026
40 Min.Folge vom 04.07.2026
Was als Idee eines gemeinsamen Sounderlebnisses begann, begeistert heute bis zu 20.000 Musikerinnen und Musiker. Ob "Von Freund zu Freund" oder "Ein Kompliment", ob Klarinette oder Triangel – beim Gesamtspiel versammelt sich das ganze Festival vor der Main Stage, um gemeinschaftlich genau das hochleben zu lassen, wofür "Woodstock der Blasmusik" seit mehr als zehn Jahren steht: "Love, Peace & Blasmusik". Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3