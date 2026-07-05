Woodstock der Blasmusik 2026: BrassarankaJetzt kostenlos streamen
Woodstock der Blasmusik
Folge vom 05.07.2026: Woodstock der Blasmusik 2026: Brassaranka
100 Min.Folge vom 05.07.2026
Mit traditioneller, moderner und außergewöhnlicher Blasmusik begeistert das 15-köpfige Ensemble aus Musikerinnen und Musikern aus Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg und zieht die Menschen in seinen Bann. Zahlreiche Eigenarrangements und Eigenkompositionen prägen den unverkennbaren Sound. Damit erspielte sich die Formation 2018 den Europameistertitel der böhmisch-mährischen Blasmusik in der Höchststufe.
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Copyrights:© Season 1: ORF 3