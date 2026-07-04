Highlights vom Woodstock der Blasmusik 2026: Viera BlechJetzt kostenlos streamen
Woodstock der Blasmusik
Folge vom 04.07.2026: Highlights vom Woodstock der Blasmusik 2026: Viera Blech
72 Min.Folge vom 04.07.2026
Mit Witz, Spielfreude und mitreißender Blasmusik begeistert Viera Blech das Publikum weit über Österreich hinaus. Spätestens mit dem Polkahit "Von Freund zu Freund" von Bandleader Martin Scharnagl hat sich die Formation einen festen Platz in der internationalen Blasmusikszene erspielt. Bildquelle: ORF
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