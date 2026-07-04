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Woodstock der Blasmusik

Highlights vom Woodstock der Blasmusik 2026: Viera Blech

ORF IIIFolge vom 04.07.2026
Highlights vom Woodstock der Blasmusik 2026: Viera Blech

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Woodstock der Blasmusik

Folge vom 04.07.2026: Highlights vom Woodstock der Blasmusik 2026: Viera Blech

72 Min.Folge vom 04.07.2026

Mit Witz, Spielfreude und mitreißender Blasmusik begeistert Viera Blech das Publikum weit über Österreich hinaus. Spätestens mit dem Polkahit "Von Freund zu Freund" von Bandleader Martin Scharnagl hat sich die Formation einen festen Platz in der internationalen Blasmusikszene erspielt. Bildquelle: ORF

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