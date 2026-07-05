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Woodstock der Blasmusik

Woodstock der Blasmusik 2026: RIAN feat. Woodstock Allstar Band

ORF IIIFolge vom 05.07.2026
Woodstock der Blasmusik 2026: RIAN feat. Woodstock Allstar Band

Woodstock der Blasmusik 2026: RIAN feat. Woodstock Allstar BandJetzt kostenlos streamen

Woodstock der Blasmusik

Folge vom 05.07.2026: Woodstock der Blasmusik 2026: RIAN feat. Woodstock Allstar Band

87 Min.Folge vom 05.07.2026

Mit "Verwandtschaftstreffen" gelang RIAN der absolute Durchbruch: Platz eins in den Charts, drei Amadeus-Music-Awards und Millionen Streams festigten seinen Platz in der deutschsprachigen Musikszene. Beim Woodstock der Blasmusik 2026 wird er von der "Woodstock Allstar Band" begleitet. Ein Zusammenschluss mit besonderer Energie. Unter der Leitung von Lorenz Raab vereint sie Spitzenmusikerinnen und Musiker renommierter Ensembles.

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