Woodstock der Blasmusik 2026: RIAN feat. Woodstock Allstar BandJetzt kostenlos streamen
Woodstock der Blasmusik
Folge vom 05.07.2026: Woodstock der Blasmusik 2026: RIAN feat. Woodstock Allstar Band
87 Min.Folge vom 05.07.2026
Mit "Verwandtschaftstreffen" gelang RIAN der absolute Durchbruch: Platz eins in den Charts, drei Amadeus-Music-Awards und Millionen Streams festigten seinen Platz in der deutschsprachigen Musikszene. Beim Woodstock der Blasmusik 2026 wird er von der "Woodstock Allstar Band" begleitet. Ein Zusammenschluss mit besonderer Energie. Unter der Leitung von Lorenz Raab vereint sie Spitzenmusikerinnen und Musiker renommierter Ensembles.
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