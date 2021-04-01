Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 1

Staffel 3Folge 1
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 1: Episode 1

45 Min.Ab 12

Bei der Operation einer kranken Frau findet der Chirurg in ihr einen lebendigen Tintenfisch. Eine ruchlose Maklerin wird vom Blitz getroffen. Die Wachsfigur zweier Künstler ist mehr als lebensecht. In einem Krankenhaus taucht ein Vampir auf.

