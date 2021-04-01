Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 11

FilmRiseStaffel 3Folge 11
Folge 11: Episode 11

45 Min.Ab 12

Eddie kümmert sich nicht um seine Familie, sondern zockt am Spieltisch seiner Bar. Als Mutter und Kinder dringend Geld benötigen, taucht eine Frau auf, die Eddie am Spieltisch bis auf den letzten Cent ausnimmt. Ihren Gewinn schenkt sie seiner Frau.

