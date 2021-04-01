X-Factor: Das Unfassbare
Folge 3: Episode 3
45 Min.Ab 12
Jerry verunglückt mit einem mysteriösen Motorrad, das er am Straßenrand entdeckt hat. Als die Sanitäter auftauchen und den Verletzten versorgen, erzählen sie ihm, dass an dieser Stelle vor 50 Jahren ein Mann mit genau diesem Motorrad gestorben war.
X-Factor: Das Unfassbare
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000