X-Factor: Das Unfassbare

Episode 4

Staffel 3Folge 4
Episode 4

Episode 4

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 4: Episode 4

45 Min.Ab 12

Richard macht einen alten Computer wieder fit, den er aus zweiter Hand erhalten hat. Der Computer scheint jedoch ein Eigenleben zu haben und Richard erhält plötzlich eine E-Mail von dem Vorbesitzer des Geräts, der verschollen ist und um Hilfe bittet.

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

