X-Factor: Das Unfassbare
Folge 4: Episode 4
45 Min.Ab 12
Richard macht einen alten Computer wieder fit, den er aus zweiter Hand erhalten hat. Der Computer scheint jedoch ein Eigenleben zu haben und Richard erhält plötzlich eine E-Mail von dem Vorbesitzer des Geräts, der verschollen ist und um Hilfe bittet.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000