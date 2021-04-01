X-Factor: Das Unfassbare
Folge 6: Episode 6
45 Min.Ab 12
Ein waghalsiger Rennfahrer wird von einem längst verstorbenen Kollegen vor dem Tod bewahrt. Das Brautkleid einer Frau bringt ihre eifersüchtige Schwester um. Ein Mann behauptet, dass er ein Werwolf ist, und möchte weggesperrt werden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000