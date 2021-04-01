X-Factor: Das Unfassbare
Folge 10: Episode 10
45 Min.Ab 12
Die rebellische Amy lässt sich auf den harten Biker Ronny ein, um gegen ihre Eltern zu protestieren. Dieser zwingt sie dazu, sich ein Tattoo stechen zu lassen, obwohl ihr der Tätowierer davon abrät. Da rammt sich die Tätowiernadel in Ronnys Herz.
X-Factor: Das Unfassbare
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000