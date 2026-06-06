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XCC - Xtreme Combat Championship

MMA – 88kg Dusan Markovic vs. Deivis Colinas

Joyn PartnersStaffel 3Folge 14vom 06.06.2026
MMA – 88kg Dusan Markovic vs. Deivis Colinas

MMA – 88kg Dusan Markovic vs. Deivis ColinasJetzt kostenlos streamen

XCC - Xtreme Combat Championship

Folge 14: MMA – 88kg Dusan Markovic vs. Deivis Colinas

32 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Im MMA-88kg-Fight treffen Dusan Markovic und Deivis Colinas aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Der Fight vom XCC5 Fight City am 06.06.2026 liefert packende MMA- und K1-Action & ist jetzt als VoD auf Joyn verfügbar.

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XCC - Xtreme Combat Championship
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XCC - Xtreme Combat Championship

XCC - Xtreme Combat Championship

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