K1 – 75kg Taulant Bektashi vs. Haris JahicJetzt kostenlos streamen
XCC - Xtreme Combat Championship
Folge 7: K1 – 75kg Taulant Bektashi vs. Haris Jahic
23 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16
Im K1-75kg-Fight treffen Taulant Bektashi und Haris Jahic aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Der Fight vom XCC5 Fight City am 06.06.2026 liefert packende MMA- und K1-Action & ist jetzt als VoD auf Joyn verfügbar.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
XCC - Xtreme Combat Championship
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: RS Sports & Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen