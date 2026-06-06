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XCC - Xtreme Combat Championship

MMA – 82kg Toni Budimir vs Bruno Franca

Joyn PartnersStaffel 3Folge 15vom 06.06.2026
MMA – 82kg Toni Budimir vs Bruno Franca

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Folge 15: MMA – 82kg Toni Budimir vs Bruno Franca

16 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Im MMA-82kg-Fight treffen Toni Budimir und Bruno Franca aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Der Fight vom XCC5 Fight City am 06.06.2026 liefert packende MMA- und K1-Action & ist jetzt als VoD auf Joyn verfügbar.

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