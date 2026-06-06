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XCC - Xtreme Combat Championship

AMAA – 77kg Jaber Gonfo vs. Ibrahim Haydari

Joyn PartnersStaffel 3Folge 5vom 06.06.2026
AMAA – 77kg Jaber Gonfo vs. Ibrahim Haydari

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Folge 5: AMAA – 77kg Jaber Gonfo vs. Ibrahim Haydari

15 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Im AMAA-77kg-Fight treffen Jaber Gonfo und Ibrahim Haydari aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Der Fight vom XCC5 Fight City am 06.06.2026 liefert packende MMA- und K1-Action & ist jetzt als VoD auf Joyn verfügbar.

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