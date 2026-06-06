Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
XCC - Xtreme Combat Championship

K1 – 69kg Umut Birdal vs. Emanuel Duarte

Joyn PartnersStaffel 3Folge 9vom 06.06.2026
K1 – 69kg Umut Birdal vs. Emanuel Duarte

K1 – 69kg Umut Birdal vs. Emanuel DuarteJetzt kostenlos streamen

XCC - Xtreme Combat Championship

Folge 9: K1 – 69kg Umut Birdal vs. Emanuel Duarte

13 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16

Im K1-69kg-Fight treffen Umut Birdal und Emanuel Duarte aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Der Fight vom XCC5 Fight City am 06.06.2026 liefert packende MMA- und K1-Action & ist jetzt als VoD auf Joyn verfügbar.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

XCC - Xtreme Combat Championship
Joyn Partners
XCC - Xtreme Combat Championship

XCC - Xtreme Combat Championship

Alle 3 Staffeln und Folgen