K1 - 65kg Mohamed El Deeb vs. Pasa AkataJetzt kostenlos streamen
XCC - Xtreme Combat Championship
Folge 4: K1 - 65kg Mohamed El Deeb vs. Pasa Akata
17 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 16
Im K1-65kg-Fight treffen Mohamed El Deeb und Pasa Akata aufeinander und versprechen einen intensiven Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Der Fight vom XCC5 Fight City am 06.06.2026 liefert packende MMA- und K1-Action & ist jetzt als VoD auf Joyn verfügbar.
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XCC - Xtreme Combat Championship
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Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: RS Sports & Entertainment GmbH
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