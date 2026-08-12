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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 982vom 12.08.2026
ZIB 2 vom 12.08.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 982: ZIB 2 vom 12.08.2026

27 Min.Folge vom 12.08.2026

Sonnenfinsternis faszinierte tausende Beobachter | Trump stahl sich in "Do & Co"-Container aus Air Force One | Gastronom Dogudan: "Verfall unaufhaltsam" | Kubaner leiden unter dramatischer Versorgungskrise | Kurzmeldungen | Steirisches Geothermie-Projekt sorgt für Zwist | Aussteller brechen Mozartausstellung nach Massendiebstählen ab | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Attila Dogudan ist unter den unten stehenden Links zur Sendung abrufbar

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