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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 987vom 18.08.2026
ZIB 2 vom 18.08.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 987: ZIB 2 vom 18.08.2026

31 Min.Folge vom 18.08.2026

Landwirtschaft erwartet massive Ernteausfälle | Herr (SPÖ): Dürrehilfen müssen "treffsicher" sein | Zweifelhafte Unterlagen gegen Buwog-Richterin | Frankreich: Versäumnisse bei Fällen sexueller Gewalt | Eishockey-Frauen kämpfen gegen Benachteiligung | Matzka (Eishockey): "Vertrauen wieder herstellen" | Meldungen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Julia Herr ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar

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