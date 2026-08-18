ZEIT IM BILD 2
Folge 987: ZIB 2 vom 18.08.2026
31 Min.Folge vom 18.08.2026
Landwirtschaft erwartet massive Ernteausfälle | Herr (SPÖ): Dürrehilfen müssen "treffsicher" sein | Zweifelhafte Unterlagen gegen Buwog-Richterin | Frankreich: Versäumnisse bei Fällen sexueller Gewalt | Eishockey-Frauen kämpfen gegen Benachteiligung | Matzka (Eishockey): "Vertrauen wieder herstellen" | Meldungen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Julia Herr ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar
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