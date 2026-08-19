ZEIT IM BILD 2
Folge 988: ZIB 2 vom 19.08.2026
27 Min.Folge vom 19.08.2026
Empörung über gefälschte Belege gegen Richterin | Richter: "Das ist ein Angriff auf den demokratischen Rechtsstaat" | SPÖ will Steuer auf zuckerhaltige Getränke | Fedorow fordert Wahlen in der Ukraine | Meldungen | Frequency lockt 140.000 Besucher nach St. Pölten | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Friedrich Forsthuber ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.
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