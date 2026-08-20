ZEIT IM BILD 2
Folge 989: ZIB 2 vom 20.08.2026
27 Min.Folge vom 20.08.2026
Dreierkoalition feilscht weiter um Dürrehilfen | Politologin: Gezerre um Hilfen schadet ÖVP am meisten | Vorschau auf "Eco" | Zahl der Erwachsenenvertretungen stieg auf 75.700 | Volksanwalt: "Wegsperren muss die allerletzte Maßnahme sein" | Albanien erlebt eine "Flamingo-Revolution" | Kurzmeldungen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Volksanwalt Achitz ist unter den unten stehenden Links zur Sendung abrufbar
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