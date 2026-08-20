Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 20.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 989vom 20.08.2026
ZIB 2 vom 20.08.2026

ZIB 2 vom 20.08.2026Jetzt kostenlos streamen

ZEIT IM BILD 2

Folge 989: ZIB 2 vom 20.08.2026

27 Min.Folge vom 20.08.2026

Dreierkoalition feilscht weiter um Dürrehilfen | Politologin: Gezerre um Hilfen schadet ÖVP am meisten | Vorschau auf "Eco" | Zahl der Erwachsenenvertretungen stieg auf 75.700 | Volksanwalt: "Wegsperren muss die allerletzte Maßnahme sein" | Albanien erlebt eine "Flamingo-Revolution" | Kurzmeldungen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Volksanwalt Achitz ist unter den unten stehenden Links zur Sendung abrufbar

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZEIT IM BILD 2
ORF2
ZEIT IM BILD 2

ZEIT IM BILD 2

Alle 1 Staffeln und Folgen