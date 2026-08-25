ZEIT IM BILD 2
Folge 993: ZIB 2 vom 25.08.2026
24 Min.Folge vom 25.08.2026
Widerstand gegen Sparkurs bei VW | Schütz: "Standort Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig" | Bei AfD-Wahlsieg: Zukunft des MDR in Gefahr | Privatspitäler-Fonds: Widerstand gegen Babler-Vorstoß | Meldungen | Abschied von Country-Legende Dolly Parton | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2