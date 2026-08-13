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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 983vom 13.08.2026
ZIB 2 vom 13.08.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 983: ZIB 2 vom 13.08.2026

27 Min.Folge vom 13.08.2026

Niedrigwasser beeinträchtigt Stromproduktion | Staatssekretärin Zehetner: "Versorgungssicherheit absolut gegeben" | Kabelbrand behindert Zugverkehr in Wien wochenlang | Kolumbianische Retter suchen weiter nach Verschütteten | Irland veröffentlicht Liste von Straftätern | Kurzmeldungen | Wetter

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