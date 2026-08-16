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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 16.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 985vom 16.08.2026
ZIB 2 vom 16.08.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 985: ZIB 2 vom 16.08.2026

24 Min.Folge vom 16.08.2026

Brände halten Europa in Atem | Trockenheit: Landwirtschaft hofft auf staatliche Hilfe | Kaineder: "Es muss schnell geholfen werden" | Lkw-Maut künftig auf Burgenlands Landesstraßen | Antiquarische Bücher als Rohstoff für KI | Meldungen | Wetter

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