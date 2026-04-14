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ZIB 13:00 vom 14.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 926vom 14.04.2026
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Folge 926: ZIB 13:00 vom 14.04.2026

24 Min.Folge vom 14.04.2026

Israel und Libanon führen Gespräche in Washington | Kriegleder: "Gespräch ist erster wichtiger Schritt" | Spanische Justiz klagt Sánchez Ehefrau an | Türkei: Schüsse an Schule in Siverek enden tödlich | FPÖ-Untersuchung zu NGO-Förderungen endet | Studierende spüren starken Wohnkosten-Anstieg | Koalition diskutiert Integrationspflichtgesetz | Lufthansa-Streiks sorgen für Flugausfälle | OMV reduziert Preisnachlass bei Spritpreisbremse | Privatkonkursverfahren gegen Grasser gestartet | Baugewerbe verzeichnet Auftragsplus | Prozessstart nach Tod bei Fettabsaugung | Armutskonferenz fordert gerechtes Budget | Josh. präsentiert neues Album | Brand gelöscht in Hotel Klosterbräu Seefeld

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