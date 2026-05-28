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ZIB 13:00 vom 28.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 970vom 28.05.2026
ZIB 13:00 vom 28.05.2026

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Folge 970: ZIB 13:00 vom 28.05.2026

24 Min.Folge vom 28.05.2026

Swift-Prozess: Angeklagtem drohen bis zu 20 Jahre Haft | Bendas (ORF): Schlussplädoyers im Swift-Prozess | Lebenslang für Attentäter von Villach | EU-Gipfel zu Verhandlungen mit Russland | Cupal (ORF): Wer soll mit Russland vehandeln? | EU: 200 Millionen Euro-Strafe gegen Temu | Spritpreisbremse: Debatte um Details | ORF3-Chefin Zierhut-Kunz will ORF-Chefin werden | Song Contest: ORF zieht positive Bilanz | Lohntransparenz: NEOS wollen Überarbeitung | Eigenheim wird immer weniger leistbar | Messerattentat in der Schweiz | Hitze: Alarmstufe Rot in Florenz | Vospernik (ORF): Menschen sollen "Haus nicht verlassen" | „Szenen einer Ehe“ mit Berger und Thun | Vorschau: "Aktuell nach eins"

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