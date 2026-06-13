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ZIB 13:00
Folge 986: ZIB 13 vom 13.06.2026
10 Min.Folge vom 13.06.2026
Straße von Hormus: USA melden erneut Drohnenangriffe | Ungarn: Fidesz hält Parteitag nach Wahlniederlage | Krisai: "Rückkehr für Orban als Ministerpräsident nicht möglich" | Doppelbudget: Meinl-Reisinger offen für Nachbesserungen | Lehrer soll Kollegin getötet haben | Regenbogenparade feiert 30-Jahr-Jubiläum | Lattinger: "Stimmung ist sehr gut und ausgelassen" | Zeitschrift "Literatur und Kritik" feiert Geburtstag
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