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ZIB 13:00 vom 31.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 973vom 31.05.2026
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Folge 973: ZIB 13:00 vom 31.05.2026

17 Min.Folge vom 31.05.2026

Israel rückt im Libanon weiter vor | Wildner: "Ein fast offener Krieg" | Welle der Gewalt überschattet Wahlen in Kolumbien | Kernmayer: "Guerilla-Gruppen werden immer stärker" | Badelt warnt vor unzureichenden Einsparungen | SPÖ schlägt Attraktivierung des Wehrdienstes vor | Gewitterfront fordert Feuerwehren | Montenegro peilt EU-Beitritt an | Mafia lässt sich in der Schweiz nieder | Pianist Bruce Liu in Wien

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