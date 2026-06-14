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ZIB 13:00 vom 14.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 987vom 14.06.2026
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Folge 987: ZIB 13:00 vom 14.06.2026

17 Min.Folge vom 14.06.2026

Marterbauer verteidigt harte Sparmaßnahmen | Mehr Geld für Wälder trotz Sparkurs | Volksabstimmung in der Schweiz | Abstimmung in der Schweiz bleibt spannend | Trump hofft zum Geburtstag auf Iran-Deal | USA-Iran: Friedensvertrag in Aussicht | 18-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall | Marmelade hat ihren Namen zurück | Sommerreisen: Vorsicht beim Geldwechsel | US-Basketball-Liga: Knicks feiern Titel

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