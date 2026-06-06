ZIB 13:00 vom 06.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 979: ZIB 13:00 vom 06.06.2026
13 Min.Folge vom 06.06.2026
Erneut gegenseitige Angriffe in Golfregion | Zikmund: "Waffenruhe ist nur mehr leere Hülle" | Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus | Papst zu Besuch in Spanien | Manola (ORF): "Papst Leo XIV. wird auf die Bevölkerung zugehen" | Onlinekommentare: SPÖ legt Gesetzesvorschlag vor | Großer Andrang beim ersten ÖFB-Training in Santa Barbara | Richtigstellung
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