ZIB 13:00 vom 12.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 985: ZIB 13:00 vom 12.06.2026
Clemens Pig wird neuer ORF-Generaldirektor | Designierter ORF-Chef Pig: "ORF benötigt klares Markenprofil" | Trump verkündet wiederholt baldigen Iran-Deal | Müller (ORF): "Sportswahsing" hilft Trump abzulenken | Innenminister will im Asylbereich sparen | Doppelbudget ohne Wehrdienst-Verlängerung | Bewährungshilfe: 2,4 Millionen Euro weniger für Neustart | Pilnacek-Ermittlungen abgeschlossen | FH: Rechnungshof kritisiert unbesetzte Studienplätze | OeNB: Ende des EU-Defizit-Verfahrens unwahrscheinlich | Chemische Industrie: Neuer Kollektivvertrag für 50.000 Beschäftigte | SpaceX beschert USA größten Börsengang | Erstmals Pilznetzwerke weltweit erfasst | Kultur im Freien: 20. Sommernachtsgala in Grafenegg | Vorschau: "Aktuell nach eins" | Verabschiedung
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