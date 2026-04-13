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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit Peter Sloterdijk

ORF2Staffel 1Folge 32vom 13.04.2026
Langfassung: Interview mit Peter Sloterdijk

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Folge 32: Langfassung: Interview mit Peter Sloterdijk

29 Min.Folge vom 13.04.2026

Peter Sloterdijks Buch "Der Fürst und seine Erben" zeigt Donald Trump als modernen Renaissancefürsten. Der Starphilosoph sieht in Trump, Putin und Orban Erben machiavellistischer Herrschaft, geprägt von politischem Amoralismus und skrupellosem Machtstreben. Der "Kulturmontag" spricht mit ihm über Männer und Macht. Sendungshinweis: Kulturmontag, 13. April, 22:44 Uhr in ORF 2

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