Langfassung: Interview mit Peter SloterdijkJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 32: Langfassung: Interview mit Peter Sloterdijk
29 Min.Folge vom 13.04.2026
Peter Sloterdijks Buch "Der Fürst und seine Erben" zeigt Donald Trump als modernen Renaissancefürsten. Der Starphilosoph sieht in Trump, Putin und Orban Erben machiavellistischer Herrschaft, geprägt von politischem Amoralismus und skrupellosem Machtstreben. Der "Kulturmontag" spricht mit ihm über Männer und Macht. Sendungshinweis: Kulturmontag, 13. April, 22:44 Uhr in ORF 2
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 2-Interviews
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2