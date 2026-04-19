"ZIB 2"-Langfassung: Lendvai: Russlands Machteinfluss im FokusJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 33: "ZIB 2"-Langfassung: Lendvai: Russlands Machteinfluss im Fokus
11 Min.Folge vom 19.04.2026
Nach 16 Jahren unter Viktor Orban steht Ungarn vor einem politischen Richtungswechsel, mit möglichen Auswirkungen auf die Europäische Union. Gleichzeitig deutet nach der Parlamentswahl in Bulgarien vieles darauf hin, dass Rumen Radew künftig die Regierung anführen wird. Osteuropa-Experten und Publizisten Paul Lendvai analysiert die politischen Entwicklungen in Bulgarien und Ungarn.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 2-Interviews
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2