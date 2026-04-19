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ZIB 2-Interviews

"ZIB 2"-Langfassung: Lendvai: Russlands Machteinfluss im Fokus

ORF2Staffel 1Folge 33vom 19.04.2026
"ZIB 2"-Langfassung: Lendvai: Russlands Machteinfluss im Fokus

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Folge 33: "ZIB 2"-Langfassung: Lendvai: Russlands Machteinfluss im Fokus

11 Min.Folge vom 19.04.2026

Nach 16 Jahren unter Viktor Orban steht Ungarn vor einem politischen Richtungswechsel, mit möglichen Auswirkungen auf die Europäische Union. Gleichzeitig deutet nach der Parlamentswahl in Bulgarien vieles darauf hin, dass Rumen Radew künftig die Regierung anführen wird. Osteuropa-Experten und Publizisten Paul Lendvai analysiert die politischen Entwicklungen in Bulgarien und Ungarn.

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