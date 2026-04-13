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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit Politologin Melanie Barlai

ORF2Staffel 1Folge 42vom 13.04.2026
Langfassung: Interview mit Politologin Melanie Barlai

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Folge 42: Langfassung: Interview mit Politologin Melanie Barlai

11 Min.Folge vom 13.04.2026

Die rasche Anerkennung des Wahlsiegs von TISZA durch Viktor Orban sei überraschend gewesen. Sie hätte erwartet, dass Orban das Ergebnis in Frage stellt und versucht, das Ergebnis, Peter Magyar und dessen Partei zu delegitimieren, sagt die ungarische Politikwissenschafterin Melanie Barlai von der Universität in Budapest. Sendungshinweis: ZIB 2, 13. April, 22:15 Uhr in ORF 2

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