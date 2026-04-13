Langfassung: Interview mit Politologin Melanie BarlaiJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 42: Langfassung: Interview mit Politologin Melanie Barlai
11 Min.Folge vom 13.04.2026
Die rasche Anerkennung des Wahlsiegs von TISZA durch Viktor Orban sei überraschend gewesen. Sie hätte erwartet, dass Orban das Ergebnis in Frage stellt und versucht, das Ergebnis, Peter Magyar und dessen Partei zu delegitimieren, sagt die ungarische Politikwissenschafterin Melanie Barlai von der Universität in Budapest. Sendungshinweis: ZIB 2, 13. April, 22:15 Uhr in ORF 2
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