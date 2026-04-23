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ZIB 7:00 vom 23.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 637vom 23.04.2026
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Folge 637: ZIB 7:00 vom 23.04.2026

9 Min.Folge vom 23.04.2026

Israel und Libanon verhandeln wieder | Zypern: EU berät über Auswirkungen des Iran-Kriegs | "Wohnschirm" wird verlängert | Autozulieferer Nemak schließt Werk: 300 Jobs betroffen | UNO warnt: Klimakrise bedroht weltweite Landwirtschaft | Sturm gegen LASK: Intensives Topspiel endet unentschieden | Wetter

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