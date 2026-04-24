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ZIB 7:00
Folge 638: ZIB 7:00 vom 24.04.2026
9 Min.Folge vom 24.04.2026
Waffenruhe zwischen Israel und Libanon verlängert | Europaexperte Brix will schnelleren EU-Beitrittsprozess | Erdbeben vor Kreta | Prozess gegen Wöginger geht zu Ende | EL Salvador: Prozess gegen fast 500 Bandenmitglieder | USA: Heftige Waldbrände in Florida und Georgia | Sportfunktionäre warnen vor Einschränkungen | Wetter | Vorschau: "Aktuell nach eins"
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