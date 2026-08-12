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ZIB 7:00 vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 712vom 12.08.2026
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Folge 712: ZIB 7:00 vom 12.08.2026

9 Min.Folge vom 12.08.2026

Erdbeben: Verzweifelte Suche nach Vermissten in Kolumbien | András Baka ist offziell Ungarns neuer Präsident | ORF-Chef Clemens Pig über Spardruck | Sonnenfinsternis: Ausnahmezustand in Spanien | Partielle Sonnenfinsternis: Schutzbrillen vermeiden Schäden | Zweite Niederlage für Sturm Graz gegen Fenerbahçe Istanbul | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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