ZIB 7:00 vom 12.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 7:00
Folge 712: ZIB 7:00 vom 12.08.2026
9 Min.Folge vom 12.08.2026
Erdbeben: Verzweifelte Suche nach Vermissten in Kolumbien | András Baka ist offziell Ungarns neuer Präsident | ORF-Chef Clemens Pig über Spardruck | Sonnenfinsternis: Ausnahmezustand in Spanien | Partielle Sonnenfinsternis: Schutzbrillen vermeiden Schäden | Zweite Niederlage für Sturm Graz gegen Fenerbahçe Istanbul | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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