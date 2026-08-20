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ZIB 7:00 vom 20.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 718vom 20.08.2026
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Folge 718: ZIB 7:00 vom 20.08.2026

9 Min.Folge vom 20.08.2026

Signation | Begrüßung | Mehrere Tote bei Angriffen auf Kiew | Trump droht Iran mit "Wirtschaftskrieg" | Zähes Ringen um Dürre-Hilfen | Richterpräsident Forsthuber kritisiert Grasser-Anwälte | Kritik an gerichtlicher Erwachsenenvertretung | LASK verliert gegen Celtic klar | Prinz Harry und Meghan vor Rückkehr nach England | Wetter

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