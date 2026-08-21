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ZIB 7:00 vom 21.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 719vom 21.08.2026
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Folge 719: ZIB 7:00 vom 21.08.2026

10 Min.Folge vom 21.08.2026

Ukraine gehen Abwehrraketen aus | Zu wenig Wasser im Panamakanal | Weiter keine Einigung bei Dürrehilfen | Graz: KPÖ und Grüne präsentieren Regierungsprogramm | Prozess gegen Ex-Bürgermeister Luger geht weiter | Conference League: Rapid holt Remis bei Hearts | Wetter

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