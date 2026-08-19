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ZIB 7:00 vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 717vom 19.08.2026
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Folge 717: ZIB 7:00 vom 19.08.2026

9 Min.Folge vom 19.08.2026

Selenskyj-Kontrahent drängt auf Neuwahlen | Zentrum für Drohnenforschung in Deutschland eröffnet | Dürre-Hilfen: Herr will Beitrag aus Landwirtschaftssektor | Glasgow: LASK träumt von historischem Coup | „Eine Schule für Elefanten“: Roberts über neues Buch | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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