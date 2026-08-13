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ZIB 7:00 vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 713vom 13.08.2026
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Folge 713: ZIB 7:00 vom 13.08.2026

9 Min.Folge vom 13.08.2026

Sonnenfinsternis begeistert Europa | Tausende Österreicher bestaunten Sonnenfinsternis | Kabelbrand legt Zugverbindungen in Wien lahm | Über 260 Tote nach Erdbeben in Kolumbien | "Do & Co."-Chef überrascht von Präsidenten-Flucht | Mozartfiguren von Salzburger Ausstellung gestohlen | Rapid erreicht nächste Conference League Runde | Wetter

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