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ZIB 7:00
Folge 716: ZIB 7:00 vom 18.08.2026
9 Min.Folge vom 18.08.2026
Trump droht dem Oman | Kushner mit Gaza-Gesprächen zufrieden | Meinl-Reisinger schlägt "Reformdividende" vor | 3.200 Hektar Naturschutzgebiet in Belgien verbrannt | Fotokünstler Heinz Cibulka verstorben | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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