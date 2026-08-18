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ZIB 7:00 vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 716vom 18.08.2026
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Folge 716: ZIB 7:00 vom 18.08.2026

9 Min.Folge vom 18.08.2026

Trump droht dem Oman | Kushner mit Gaza-Gesprächen zufrieden | Meinl-Reisinger schlägt "Reformdividende" vor | 3.200 Hektar Naturschutzgebiet in Belgien verbrannt | Fotokünstler Heinz Cibulka verstorben | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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