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ZIB 9:00 vom 01.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 965vom 01.05.2026
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Folge 965: ZIB 9:00 vom 01.05.2026

6 Min.Folge vom 01.05.2026

Politische Kundgebungen zum 1. Mai | Kampf gegen die Teuerung | Helmpflicht für Kinder bei E-Scootern und E-Bikes | EU-Mercosur-Abkommen startet | Brasilien lockert Urteile | Wiens junge Kunst im Fokus | Wetter

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