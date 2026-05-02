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ZIB 9:00
Folge 966: ZIB 9:00 vom 02.05.2026
6 Min.Folge vom 02.05.2026
USA ziehen 5.000 Soldaten aus Deutschland ab | US-Zollpläne setzen Autobranche unter Druck | Iran: Sorge um inhaftierte Nobelpreisträgerin | Jesolo: Rauchen am Strand verboten | „Speed“ als Abschiedsgruß | Wetter
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