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ZIB 9:00
Folge 968: ZIB 9:00 vom 04.05.2026
8 Min.Folge vom 04.05.2026
Urteil im Wöginger-Prozess erwartet | Anhaltende Kritik am Doppel-Budget | HiPP-Causa: Verdächtiger in Justizanstalt | "Projekt Freiheit" in der Straße von Hormus | Todesfälle auf Kreuzfahrtschiff geben Rätsel auf | Schiele-Ausstellung zeigt private Einblicke | Wetter
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