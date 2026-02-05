Innovation "Made in Austria" Folge 2 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei Veröffentlicht: 13:40 Uhr Kann das Start-up "Iron Brakes" die Investor:innen in nur 2 Minuten überzeugen? Bild: Gerry Frank

Die 2. Folge von "2 Minuten 2 Millionen" am 17.02.2026 rückt folgende österreichische Start-ups in den Mittelpunkt, die zeigen, wie vielseitig Innovation "Made in Austria" sein kann. Vorgestellt werden diesmal Ideen aus traditioneller Handwerkskunst, smarter Nachhaltigkeit und innovativer High-Tech-Entwicklung – von neu interpretierten Mehlspeisklassikern, umweltfreundlichen Alltagsprodukten bis hin zu cleveren Sicherheits- und Digitalkonzepten.

Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen? Schaue dir hier alle Pitches an

Mehlspeis Moments (Oberösterreich, Gmunden) Mehlspeis Moments interpretiert österreichische Mehlspeisklassiker neu – als feine Pralinen und edle Liköre. Klassiker wie Marillenknödel, Apfelstrudel oder Esterhazy Schnitte erscheinen nicht mehr in ihrer traditionellen Form, sondern als handgefertigte Köstlichkeiten mit hochwertigen Originalzutaten: Marillenmark in der Ganache, Butterbrösel nach Familienrezept oder Apfelsaft vom Obstbauern aus der Nachbarschaft. Die Kreationen entstehen in echter Handarbeit, ohne künstliche Aromen, und verbinden Geschmack, Herkunft und Handwerk.

MAXXI Sharp (Arbing, Oberösterreich) Rasierklingen schärfen, statt wegwerfen. MAXXI Sharp ist ein weltweit patentiertes High-Tech-Textil, das Rasierklingen schärft, poliert und desinfiziert, ganz ohne schädliche Inhaltsstoffe. Produziert in der EU, verlängert das Pad die Lebensdauer von Einwegrasierern um das bis zu 100-Fache. Das spart Geld, reduziert Tonnen an Plastikmüll sowie CO₂ und schützt die Umwelt.

Sieh dir hier die Start-ups von Folge 1 an: Staffelstart Folge 1 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei 04.02.2026 • 15:52 Uhr

Iron Brakes (Tirol) Iron Brakes sind patentierte Bremshilfen mit Spikes, die einfach an den Schuhen befestigt werden. Klein, handlich und handmade in Tirol sorgen sie für sicheres Bremsen beim Rodeln, selbst auf eisigem Untergrund. Eine einmalige Investition für maximalen Spaß und Sicherheit im Winter.

Zeitkapsl (Wien) Zeitkapsl ist die sichere, europäische Cloud für Fotos und Videos mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und lokaler KI-Suche. Nur du und berechtigte Personen haben Zugriff, auch nicht das Start-Up selbst oder Dritte. Einfach zu bedienen, ohne technisches Fachwissen. Alle Daten werden in der EU gehostet – für maximale Privatsphäre und Transparenz. Laut Zeitkapsl also eine 100 Prozent sichere Cloud, verschlüsselt und DSGVO-konform.