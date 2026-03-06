Das wurde aus dem Liebesmatch Zoe Müllner und Giuliano Hediger nach "Match in Paradise"

Es ist das perfekte Ende von "Match in Paradise": Zoe und Giuliano wählen beide die Liebe und fallen sich im Finale glücklich in die Arme. Gemeinsam können die Turteltauben das Paradies verlassen. Doch was passiert nach dem Ende der Sendung? Zoe erzählt uns exklusiv die neuesten Informationen zu ihrem Beziehungsstatus.

Ende gut, alles gut? Direkt nach dem letzten Drehtag in der Villa verbringen Zoe und Giuliano noch weitere Tage auf Kreta und genießen die Zeit zu zweit. Die Reise geht dann weiter nach Mallorca, wo Zoe sogar seine Familie kennenlernt, gefolgt von einem Besuch Giulianos in Wien. Zoe stellt Giuliano ihren Freunden vor und nimmt ihn zu Events mit. Dort zeigt sich dann plötzlich ein ganz anderer Giuliano: "Bei einem Event hat er so viele Sachen abgezogen, dass ich mir gedacht habe, das kann nicht mein Mann sein", erzählt Zoe. Danach ist die harmonische Stimmung zwischen ihnen vorüber. Der Kontakt wird immer weniger.

Je mehr ich ihn kennengelernt habe, desto mehr habe ich bemerkt, dass er eine toxische Seite an sich hat. Zoes Erkenntnisse über Giuliano

Zweimal hält besser Zoe besucht bald darauf gemeinsam mit Tugi ihre neugewonnene Freundin Mara in der Schweiz und trifft dort wieder auf Giuliano. In einem Gespräch bittet Giuliano nicht nur um Entschuldigung, sondern auch um eine zweite Chance. "Die habe ich ihm dann gegeben", erklärt Zoe. Doch diese Chance hat Giuliano in ihren Augen nicht genutzt. Denn kurz darauf sagt er die Teilnahme an einer Dating-Show zu. Für Zoe ein klares No-Go und das endgültige Ende einer potenziell gemeinsamen Zukunft.

"Lieber ohne Männer!" Einige Zeit sehen sich die beiden nicht, erst auf der "Match in Paradise"-Premiere in Wien kommt es zu einem Wiedersehen mit gemischten Gefühlen. Aber auch die können sie nach einem Gespräch klären, vor allem nachdem Giuliano sich aufrichtig bei Zoe entschuldigt. Auf die Frage, ob seine Ex-Partnerin Ariel auch ein Wörtchen mitzureden hatte, antwortet sie mit einem klaren Nein: "Das war alles sein Verdienst." Zoe und Ariel telefonieren sogar später miteinander. Für Zoe hat die Ex also nie eine Rolle bei der Beziehung mit Giuliano gespielt. Francesca hat ihr in der Sendung daher umsonst Angst gemacht, als sie von wilden Geschichten mit Ariel und Giuliano erzählt hat.

Und was ist eigentlich mit Germain Wolf? Zoe ist mehr als froh, dass sie Germain (mit dem sie in der Sendung eine kurze Liaison hatte) nach dem "Match in Paradise"-Event nie wieder gesehen, oder gehört hat. Denn nachdem sie die Sendung gesehen hat, ist sie schockiert von seinen Intrigen und seinem hinterhältigen Verhalten. "Das ist einfach respektlos. Er wird sein Karma noch bekommen", meint sie.

Über ihr aktuelles Liebesleben möchte sie sich nicht weiter äußern. Munkeleien, dass sie mit dem Influencer und ehemaligen "Match in Paradise" Kandidaten Erik (Satans Bratan) etwas angefangen hat, weicht sie aus und meint klar und deutlich: "Ich habe derzeit kein Liebesleben!"

Das wurde aus den anderen Matches der 3. Staffel Immer mehr Geschichten über die anderen Kandidaten kommen ans Licht. Wir bleiben dran und berichten hier über neueste Entwicklungen.

