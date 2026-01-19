Girls-Kodex gebrochen
Eskalation vorprogrammiert bei "Match in Paradise": Mara schnappt sich Francescas Ex
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Kein Tag ohne Drama bei "Match in Paradise". Während es sich Manuel und Yara in der Love Suite gemütlich machen, wird es auch im Gemeinschaftsraum zwischen Mara und Guiliano kuschelig. Sehr zum Ärger von der hitzigen Francesca. Bei dieser nächtlichen Streiterei fällt schlafen schwer.
Spiel mit dem Feuer
Aber zurück zum Anfang. Francesca und ihre beste Freundin Mara schlagen gemeinsam bei "Match in Paradise" auf und kommen nicht ohne Gepäck. Francesca trifft nämlich direkt auf ihren Ex Guiliano und macht gute Miene zum bösen Spiel. Was zuerst wie ein Liebes-Comeback aussieht, entpuppt sich als geheimer Pakt zwischen den beiden, um möglichst lange in der Villa zu bleiben.
Freundschaft vorbei
Nach der Enthüllung des Geheimnisses ist es zwischen den beiden aus und Franci wendet sich Tugi zu. Mara bandelt währenddessen mit Germain an. Doch als Neuzugang Zoe ihm gewaltig die Augen verdreht, muss sich Mara wohl oder übel einen anderen suchen. Ihre Wahl fällt prompt auf Guiliano. Da funkt es plötzlich ordentlich und es wird geschmust und gekuschelt. Das nächtliche Einschlafritual der beiden bleibt nicht unbemerkt und Francesca explodiert.
Bist du wahnsinnig? Du bist meine beste Freundin!
Fuchsteufelswild
Wüste Beschimpfungen regnen auf Mara und Guiliano. Die anderen Singles schauen sich wortlos das Spektakel an. Nur Tugi sucht das Weite: "Da habe ich eine andere Seite von ihr kennengelernt." Oje, hat Francesca übertrieben oder ist ihr Ärger berechtigt? Kann ein klärendes Gespräch die Situation auflösen?
