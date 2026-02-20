Von Achtsamkeit bis Mobilität Folge 4 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei Veröffentlicht: 09:55 Uhr Ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen Ein überraschendes Angebot Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.02.2026 • 97 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

In der vierten Folge "2 Minuten 2 Millionen" stehen am 4. März erneut innovative Ideen und kreative Konzepte im Mittelpunkt: Vier spannende Start-ups präsentieren Produkte und Services, die den Alltag bereichern, nachhaltige Mobilität fördern und neue Wege in Pflege und Unterhaltung eröffnen. Mit dabei sind ein interaktiver Achtsamkeitsstein, Molke-basierte Pflegeinnovationen, eine Mitfahr-App sowie kreative Spielideen.

Happy Stone (Wien) Happy Stone ist ein handbemalter, energetisierter & interaktiver Flussstein, der als Lifestyle- und Achtsamkeitsprodukt positive Energie in den Alltag bringen soll. Geliefert in natürlicher Verpackung und mit QR-Code für den digitalen "Chat" mit deinem Stein, wird er zum persönlichen Begleiter. Ob unter dem Kopfkissen für besseren Schlaf oder auf dem Schreibtisch für Fokus: Happy Stone steht für mehr Ruhe, Optimismus und Achtsamkeit.

Lactis Vital (Burgenland, Bad Tatzmannsdorf) Lactis Vital ist die erste Haut- und Intimpflege auf Basis von haltbar gemachter Frischmolke. Das innovative Verfahren bewahrt wertvolle Inhaltsstoffe wie Milchsäuren, Proteine und Mineralstoffe für natürliche Pflege bei Hautproblemen, Intimgesundheit und sogar in der Tiermedizin: Frische Molke statt Pulver, volle Wirkstoffkraft und breites Anwendungsspektrum.

Mobie (Wien) Mitfahr-App für kurze Strecken: Mobie bringt spontane Mitfahrgelegenheiten in ländliche Regionen. Die App vernetzt Fahrer:innen und Mitfahrende für kurze Alltagsstrecken – einfach, sicher und in Echtzeit. Mit verifizierten Profilen, Bewertungen und Gamification schafft Mobie eine Community für flexible, nachhaltige Mobilität.

Anzen Spiele (Deutschland) Das deutsche Startup entwickelt kreative Gesellschafts- und Kartenspiele für gesellige Runden. Ein besonderer Fokus liegt auf Spielen, die sich an Live-Sportübertragungen orientieren und den Nerv von Sport- und Spielefans treffen. Das Portfolio reicht von Fußball-Kartenspielen über Familien- und Teamspiele bis hin zu originellen Trinkspielen. Mit innovativen Konzepten, aktuellen Trends und viel Liebe zum Detail sorgt Anzen Spiele für Unterhaltung, die verbindet.

